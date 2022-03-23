На 84-му році пішла з життя Мадлен Олбрайт, перша жінка-держсекретар США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Перша жінка-державний секретар США Мадлен Олбрайт, яка допомагала керувати зовнішньою політикою Заходу після холодної війни, померла у віці 84 років, пише УНН з посиланням на CNN.
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Як повідомляється, смерть була підтверджена в електронному листі співробітникам Albright Stonebridge Group, глобальної стратегічної фірми, заснованої Олбрайт.
Олбрайт була центральною фігурою в Адміністрації президента Білла Клінтона, спочатку виступаючи в якості посла США в Організації Об'єднаних Націй, а потім ставши головним дипломатом країни на другому терміні президента. Вона виступала за розширення НАТО, наполягала на втручанні Альянсу на Балканах, щоб зупинити геноцид і етнічну чистку, прагнула зменшити поширення ядерної зброї і відстоювала права людини і демократію по всьому світу, відзначають американські ЗМІ.
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Як писав УНН, раніше в США померла композитор і автор пісень Мерилін Бергман.