На 73 году жизни скончался бывший народный депутат Геннадий Москаль

Сегодня, 17 марта, после тяжелой болезни скончался бывший народный депутат и экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Николай Княжицкий, передает УНН.

После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнования семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым. Во время Революции Достоинства именно Геннадий Геннадьевич предупреждал журналистов Эспрессо о планируемых нападениях на новосозданный канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Януковича на уничтожение Эспрессо, 5 канала и других патриотических медиа, сообщил Княжицкий.

Справочно

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка, что в Черновицкой области. В свое время был народным депутатом 6 и 7 созыва. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015-го по 11 июня 2019-го - председатель Закарпатской ОГА.

Напомним

В феврале умер бывший советский политзаключённый, борец за независимость Украины, Герой Украины Степан Хмара.