На 25% меньше: стала известна цена газа в январе

"Потребители в январе заплатят за газ 5580 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки, это на 25% меньше, чем за соответствующий период в прошлом году (7482,6 гривен за тысячу кубометров с НДС)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, снижение цены на газ стало возможным, благодаря удешевлению стоимости газа на рынке в Европе, что является следствием подписания трехстороннего договора о транспортировке газа.

"В связи с этим, Правительством было принято решение отказаться от гарантированной цены на газ (6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки) и внесены изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа", - говорится в сообщении.

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Согласно им, стоимость газа будет определяться ежемесячно и зависит от ежедневной среднеарифметической цены природного газа на нидерландском газовом хабе (ТТF), говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это будет прозрачная формула по которой цена будет рассчитываться ежемесячно и отражать текущую ситуацию на рынке.

"Стоимость газа будет зависеть от ежедневной среднеарифметической цены природного газа газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период с 1 по 22 число месяца. Затем к этой среднемесячной цене добавляется разница (спрэд) между ценой на хабе TTF и ценой на границе Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, новая, сниженная цена газа будет применяться автоматически, населению не нужно никуда обращаться и оформлять любые документы, независимо от того, какую цену они ранее избрали на январь 2020 года: гарантированную (квартальную) или ежемесячную. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от НАК "Нафтогаз Украины" "Газовый запас" могут рассчитываться за текущее потребление газа по сниженной цене, а остаток средств вернется на счет потребителя.

Механизм ежемесячного ценообразования на газ в рамках ПСО будет действовать до 1 мая 2020 - от этой даты. НАК "Нафтогаз Украины" больше не будет отгружать газ региональным поставщикам бесплатно. Рынок поставок газа бытовым потребителям станет конкурентным, говорится в сообщении.

Ранее в правительстве анонсировали "хорошие новости" относительно снижения цен на газ.

Напомним, в январе 2019 года цена на газ для населения с ПСО была 6263 гривен за тысячу кубометров без НДС, а для промышленности - 9019 гривен за тысячу кубометров без НДС. В этом году цена на газ для населения 4650 гривен за тысячу кубометров без НДС (5580 с НДС), а для промышленности - 5500 гривен за тысячу кубометров без НДС (6600 НДС).

Следовательно, украинцы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сэкономят за январь 25%.