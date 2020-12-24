На 24 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 24 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 705.8432 грн;
Серебро — 23.2710 грн;
Платина — 921.8512 грн;
Палладий — 2 130.3716 грн.
По сравнению с 23 декабря цена на золото и палладий выросла, серебро и платина — подешевели.