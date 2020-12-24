На 24 грудня встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Національний банк України на 24 грудня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 705.8432 грн;
Срібло — 23.2710 грн;
Платина — 921.8512 грн;
Паладій — 2 130.3716 грн.
У порівнянні з 23 грудня ціна на золото та паладій зросла, срібло та платина — подешевшали.