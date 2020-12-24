На 24 грудня встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 705.8432 грн;

Срібло — 23.2710 грн;

Платина — 921.8512 грн;

Паладій — 2 130.3716 грн.

У порівнянні з 23 грудня ціна на золото та паладій зросла, срібло та платина — подешевшали.