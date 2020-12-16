На 17 декабря установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро среды установлены следующие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 653.3504 грн;

Серебро — 22.2644 грн;

Платина — 927.9987 грн;

Палладий — 2 077.4074 грн.

По сравнению с 16 декабря курс палладия снизился, других металлов — вырос.