На 17 декабря установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 17 декабря 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро среды установлены следующие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 653.3504 грн;
Серебро — 22.2644 грн;
Платина — 927.9987 грн;
Палладий — 2 077.4074 грн.
По сравнению с 16 декабря курс палладия снизился, других металлов — вырос.