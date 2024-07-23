Киев • УНН
КП "Плесо" обнаружило, что вода на 15 киевских пляжах не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Купание запрещено из-за высокого уровня бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.
КП "Плесо" провело исследование качества воды на 15 столичных пляжах и обнаружило, что пробы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет УНН.
Детали
Несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.
На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".
По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а значит купаться на них запрещено.
Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (наиболее частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.
Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:
Напомним
В Украине 35,2% проб воды из поверхностных водоемов не соответствовали стандартам микробного загрязнения, с региональными различиями в качестве воды на пляжах по данным Центра общественного здоровья.