КП "Плесо" провело исследование качества воды на 15 столичных пляжах и обнаружило, что пробы не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, КП "Плесо" регулярно проводит исследования и обновляет мониторинг качества воды в местах массового отдыха киевлян на водных объектах.

На прошлой неделе проверили такие столичные пляжи: "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а значит купаться на них запрещено.

Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов. Кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (наиболее частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Напомним

В Украине 35,2% проб воды из поверхностных водоемов не соответствовали стандартам микробного загрязнения, с региональными различиями в качестве воды на пляжах по данным Центра общественного здоровья.