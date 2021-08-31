На 1 сентября в Одессе не будут проводить праздничные линейки в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, 1-го сентября в одесских школах проводиться не будут. Об этом на брифинге сообщила руководитель городского департамента образования и науки Елена Буйневич.
Детали
Причина отмены линеек — пандемия.
По данным департамента, 1-го сентября за парты одесских школ сядут не менее 110 тысяч школьников, что на 3100 больше, чем в сентябре 2020-го. В 1-е классы пойдут 11 тысяч детей.
Дополнение
Согласно данным минздрава — в Одесской области за время пандемии зафиксировали 144 514 случаев заболевания, умерли от болезни 3 076.