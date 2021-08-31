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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 20283 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 47219 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 76215 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 142015 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126869 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122292 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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На 1 сентября в Одессе не будут проводить праздничные линейки в школах

На 1 сентября в Одессе не будут проводить праздничные линейки в школах

Киев  •  УНН

 • 19603 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Праздничные линейки, посвященные Дню знаний, 1-го сентября в одесских школах проводиться не будут. Об этом на брифинге сообщила руководитель городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Детали

Причина отмены линеек — пандемия.

По данным департамента, 1-го сентября за парты одесских школ сядут не менее 110 тысяч школьников, что на 3100 больше, чем в сентябре 2020-го. В 1-е классы пойдут 11 тысяч детей.

Дополнение

Согласно данным минздрава — в Одесской области за время пандемии зафиксировали 144 514 случаев заболевания, умерли от болезни 3 076.

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