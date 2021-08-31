На 1 вересня в Одесі не будуть проводити святкові лінійки у школах

Деталі

Причина скасування лінійок — пандемія.

За даними департаменту, 1-го вересня за парти одеських шкіл сядуть не менше 110 тисяч школярів, що на 3100 більше, ніж у вересні 2020-го. В 1-і класи підуть 11 тисяч дітей.

Доповнення

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я — в Одеській області за час пандемії зафіксували 144 514 випадків захворювання, померли від хвороби 3 076.