На 1 вересня в Одесі не будуть проводити святкові лінійки у школах

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Святкові лінійки, присвячені Дню знань, 1-го вересня в одеських школах проводитися не будуть. Про це на брифінгу повідомила керівник міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч.

Деталі

Причина скасування лінійок — пандемія.

За даними департаменту, 1-го вересня за парти одеських шкіл сядуть не менше 110 тисяч школярів, що на 3100 більше, ніж у вересні 2020-го. В 1-і класи підуть 11 тисяч дітей.

Доповнення

Згідно з даними міністерства охорони здоров’я — в Одеській області за час пандемії зафіксували 144 514 випадків захворювання, померли від хвороби 3 076.

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