На 1 вересня в Одесі не будуть проводити святкові лінійки у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Святкові лінійки, присвячені Дню знань, 1-го вересня в одеських школах проводитися не будуть. Про це на брифінгу повідомила керівник міського департаменту освіти і науки Олена Буйневіч.
Деталі
Причина скасування лінійок — пандемія.
За даними департаменту, 1-го вересня за парти одеських шкіл сядуть не менше 110 тисяч школярів, що на 3100 більше, ніж у вересні 2020-го. В 1-і класи підуть 11 тисяч дітей.
Доповнення
Згідно з даними міністерства охорони здоров’я — в Одеській області за час пандемії зафіксували 144 514 випадків захворювання, померли від хвороби 3 076.