Н.Мадуро пообещал масштабно отметить 100-летие Октябрьской революции

"Завтра (во вторник) народ Венесуэлы отметит столетие большевистской революции, мы выйдем на улицы и будем кричать "Да здравствует Ленин!", - заявил Мадуро в понедельник во время традиционной встречи с губернаторами.

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На эту встречу Мадуро пришел вместе со знаменитым в прошлом футболистом Диего Марадоной, который известен своими левыми взглядами и дружбой с бывшим лидером Венесуэлы Уго Чавесом.

Футболист свое время обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок, у него уже вытатуированы портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.

Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил защиты у святого архангела Михаила.