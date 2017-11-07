Н.Мадуро пообещал масштабно отметить 100-летие Октябрьской революции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ страны во вторник масштабно отметит 100-летие большевистской революции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Завтра (во вторник) народ Венесуэлы отметит столетие большевистской революции, мы выйдем на улицы и будем кричать "Да здравствует Ленин!", - заявил Мадуро в понедельник во время традиционной встречи с губернаторами.
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На эту встречу Мадуро пришел вместе со знаменитым в прошлом футболистом Диего Марадоной, который известен своими левыми взглядами и дружбой с бывшим лидером Венесуэлы Уго Чавесом.
Футболист свое время обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок, у него уже вытатуированы портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.
Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил защиты у святого архангела Михаила.