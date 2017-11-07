Н.Мадуро пообещал масштабно отметить 100-летие Октябрьской революции

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48343 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115158 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102842 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105655 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104730 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92586 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103981 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102093 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142643 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116316 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Н.Мадуро пообещал масштабно отметить 100-летие Октябрьской революции

Н.Мадуро пообещал масштабно отметить 100-летие Октябрьской революции

Киев  •  УНН

 • 12796 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народ страны во вторник масштабно отметит 100-летие большевистской революции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Завтра (во вторник) народ Венесуэлы отметит столетие большевистской революции, мы выйдем на улицы и будем кричать "Да здравствует Ленин!", - заявил Мадуро в понедельник во время традиционной встречи с губернаторами.

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На эту встречу Мадуро пришел вместе со знаменитым в прошлом футболистом Диего Марадоной, который известен своими левыми взглядами и дружбой с бывшим лидером Венесуэлы Уго Чавесом.

Футболист свое время обещал добавить его портрет к своей коллекции татуировок, у него уже вытатуированы портреты Че Гевары и Фиделя Кастро.

Напомним, Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил защиты у святого архангела Михаила.

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