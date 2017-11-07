Н.Мадуро пообіцяв масштабно відзначити 100-річчя Жовтневої революції

"Завтра (у вівторок) народ Венесуели відзначить сторіччя більшовицької революції, ми вийдемо на вулиці і будемо кричати "Хай живе Ленін!", - заявив Мадуро в понеділок під час традиційної зустрічі з губернаторами.

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На цю зустріч Мадуро прийшов разом зі знаменитим у минулому футболістом Дієго Марадоною, який відомий своїми лівими поглядами і дружбою з колишнім лідером Венесуели Уго Чавесом.

Футболіст свого часу обіцяв додати його портрет до своєї колекції татуювань, у нього вже витатуювані портрети Ернесто Че Гевари і Фіделя Кастро.

Нагадаємо, Президент Венесуели Ніколас Мадуро попросив захисту у святого архангела Михаїла.