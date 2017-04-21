Н.Корчак предложила создать в НАПК службу работы с реестром э-деклараций

"Есть уже эффективная практика работы с реестром и я предлагаю решать этот вопрос на законодательном уровне. То есть внести изменения в закон о предотвращении коррупции в части, касающейся создания на базе НАПК службы распорядителя государственных реестров агентства по той аналогии, которая существует в Центральной избирательной комиссии", - сказала председатель НАПК.

Она предложила "в структуре (НАПК - ред.) выделить, но отдельным бюджетом, именно службу распорядителя государственного реестра, которая будет подчиняться исключительно главе". "И именно эта служба будет заниматься тем, что называется системное администрирование реестра. Это будет как раз юридическое решение проблемы. И когда возникнет вопрос, кто несет ответственность, здесь четко можно будет сказать - председатель и руководитель этой службы", - добавила она.

"Я хочу сообщить, что в НАПК на этот бюджетный период запланировано 40 млн грн капитальных расходов именно на закупку серверного оборудования. Поэтому эта проблем может быть решена, но хочу отметить, что мы в правительстве говорили о том, почему мы ничего не купили. Реализовывать свои капитальные расходы мы можем только с 1 мая. Так расписано в нашем бюджете, утвержденном Министерством финансов", - сказала Н.Корчак.

Напомним, правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу.