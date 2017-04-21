Н.Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій

"Є уже ефективна практика роботи із реєстром і я пропоную вирішувати це питання на законодавчому рівні. Тобто внести зміни до закону про запобігання корупції в частині, що стосується створення на базі НАЗК служби розпорядника державних реєстрів агентства за тією аналогією, яка існує в Центральній виборчій комісії", - сказала голова НАЗК.

Вона запропонувала "у структурі (НАЗК - ред.) виділити, але окремим бюджетом, саме службу розпорядника державного реєстру, яка буде підпорядковуватися виключно голові". "І саме ця служба буде займатися тим, що називається системне адміністрування реєстру. Це буде якраз юридичне вирішення проблеми. І коли виникне питання, хто несе відповідальність, тут чітко можна буде сказати - голова і керівник цієї служби", - додала вона.

"Я хочу повідомити, що у НАЗК на цей бюджетний період заплановано 40 млн грн капітальних видатків саме на закупівлю серверного обладнання. Тому ця проблем може бути вирішена, але хочу зазначити, що ми на уряді говорили про те, чому ми нічого не купили. Реалізовувати свої капітальні видатки ми можемо лише з 1 травня. Так розписано в нашому бюджеті, затвердженому Міністерством фінансів", - сказала Н.Корчак.

Нагадаємо, уряд дозволив НАЗК доступ до системи контролю осіб і транспорту, що перетинають кордон.