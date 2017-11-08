МИД Японии рассматривает возможность встречи Абэ и Путина во Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В МИД Японии сообщили, что прорабатывают возможность проведения встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме, об этом предает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В настоящее время возможность и детали такой встречи прорабатываются", - подчеркнул представитель МИД.
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Однако собеседник информагентства не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли обсуждаться тематика КНДР на встрече двух лидеров, если она состоится.
"АТЭС - это в первую очередь экономический форум, так что основное внимание будет уделено именно экономической тематике", - добавил он.
Напомним, мероприятия в рамках АТЭС проходят в настоящее время в Дананге (Вьетнам - ред.). Президент РФ должен принять участие в саммите 10-11 ноября.
Как писал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС.