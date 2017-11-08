МИД Японии рассматривает возможность встречи Абэ и Путина во Вьетнаме

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48276 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115068 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102807 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105622 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104699 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92477 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103965 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102085 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142614 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116316 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
МИД Японии рассматривает возможность встречи Абэ и Путина во Вьетнаме

МИД Японии рассматривает возможность встречи Абэ и Путина во Вьетнаме

Киев  •  УНН

 • 8014 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В МИД Японии сообщили, что прорабатывают возможность проведения встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме, об этом предает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время возможность и детали такой встречи прорабатываются", - подчеркнул представитель МИД.

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Однако собеседник информагентства не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли обсуждаться тематика КНДР на встрече двух лидеров, если она состоится.

"АТЭС - это в первую очередь экономический форум, так что основное внимание будет уделено именно экономической тематике", - добавил он.

Напомним, мероприятия в рамках АТЭС проходят в настоящее время в Дананге (Вьетнам - ред.). Президент РФ должен принять участие в саммите 10-11 ноября.

Как писал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите АТЭС.

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