МЗС Японії розглядає можливість зустрічі Абе і Путіна у В'єтнамі

"В даний час можливість і деталі такої зустрічі опрацьовуються", - підкреслив представник МЗС.

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Однак співрозмовник інформагентства не зміг не зміг однозначно відповісти на питання, чи буде обговорюватися тематика КНДР на зустрічі двох лідерів, якщо вона відбудеться.

"АТЕС - це в першу чергу економічний форум, так що основна увага буде приділена саме економічній тематиці", - додав він.

Нагадаємо, заходи в рамках АТЕС проходять в даний час у Дананге (В'єтнам - ред.). Президент РФ має взяти участь у саміті 10-11 листопада.

Як писав УНН, Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті АТЕС.