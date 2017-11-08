МЗС Японії розглядає можливість зустрічі Абе і Путіна у В'єтнамі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У МЗС Японії повідомили, що опрацьовують можливість проведення зустрічі прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе і президента РФ Володимира Путіна на саміті АТЕС у В'єтнамі, про це предає УНН з посиланням на ТАСС.
"В даний час можливість і деталі такої зустрічі опрацьовуються", - підкреслив представник МЗС.
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Однак співрозмовник інформагентства не зміг не зміг однозначно відповісти на питання, чи буде обговорюватися тематика КНДР на зустрічі двох лідерів, якщо вона відбудеться.
"АТЕС - це в першу чергу економічний форум, так що основна увага буде приділена саме економічній тематиці", - додав він.
Нагадаємо, заходи в рамках АТЕС проходять в даний час у Дананге (В'єтнам - ред.). Президент РФ має взяти участь у саміті 10-11 листопада.
Як писав УНН, Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті АТЕС.