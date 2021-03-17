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МИД выразил протест из-за задержания в оккупированном Крыму украинского журналиста

МИД выразил протест из-за задержания в оккупированном Крыму украинского журналиста

Киев  •  УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с задержанием 10 марта во временно оккупированном Симферополе гражданина Украины, журналиста-фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном пресс-службой, передает УНН.

Цитата:

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с безосновательным задержанием 10 марта во временно оккупированном Симферополе гражданина Украины Владислава Есипенко", - говорится в заявлении МИД.

Детали

В дипведомстве напомнили, что внештатного корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1 ст. 223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов. Решением т.н. "Киевского районного суда" города Симферополь ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

"Подчеркиваем недопустимость лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за недопуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически ангажированного "защитника" без его согласия", - отмечают в МИД.

Подчеркивается, что незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова.

"Российская Федерация должна предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Владислава Есипенко, допустить к нему независимых адвокатов... Призываем РФ прекратить гонения и политические преследования украинцев во временно оккупированном Крыму, немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - подчеркнули дипломаты.

Контекст

16 марта в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Владиславу Есипенко, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности Службы внешней разведки.

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

Позже выяснилось, что Есипенко является внештатным журналистом Радио Свобода.

Правозащитники заявили, что мужчине не дают доступа к независимому адвокату и призвали освободить его.
Есипенко арестовали до 11 мая.

Украинские Национальные Новости

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