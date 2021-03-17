МЗС висловило протест через затримання в окупованому Криму українського журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв‘язку із затриманням 10 березня в тимчасово окупованому Сімферополі громадянина України, журналіста-фрілансера Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому пресслужбою, передає УНН.
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“Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв‘язку із безпідставним затриманням 10 березня в тимчасово окупованому Сімферополі громадянина України Владислава Єсипенка”, - йдеться в заяві МЗС.
Деталі
У дипвідомстві нагадали, що позаштатного кореспондента Радіо Свобода Владислава Єсипенка обвинувачують у незаконному виготовленні, переробці або ремонті вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223.1 Кримінального кодексу РФ) та незаконному виготовленні боєприпасів. Рішенням т.зв. “Київського районного суду” міста Сімферополь йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою до 11 травня 2021 року.
“Наголошуємо на неприпустимості позбавлення громадянина України Владислава Єсипенка права на захист через недопуск до нього незалежних адвокатів та призначення йому політично заангажованого "захисника" без його згоди”, - зазначають в МЗС.
Підкреслюється, що незаконне затримання українського громадянина та усі подальші дії російської окупаційної адміністрації стали черговим прикладом політичного переслідування незгідних зі спробою анексії Криму та тиску на свободу слова.
“Російська Федерація повинна надати інформацію про місцезнаходження та стан здоров’я Владислава Єсипенка, допустити до нього незалежних адвокатів… Закликаємо РФ припинити гоніння і політичні переслідування українців у тимчасово окупованому Криму, негайно звільнити Владислава Єсипенка та усіх незаконно утримуваних нею громадян України”, - наголосили дипломати.
Контекст
16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації “в інтересах спецслужб України”, зокрема Служби зовнішньої розвідки.
Як стверджують в ФСБ, Єсипенко “здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму”.
Пізніше з’ясувалось, що Єсипенко є позаштатним журналістом Радіо Свобода.
Правозахисники заявили, що чоловіку не дають доступу до незалежного адвоката і закликали звільнити його.
Єсипенка арештували до 11 травня.