МИД требует допустить к активисту Балуху украинских врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина в очередной раз призвала допустить украинских врачей к осужденному оккупационными властями Крыма активисту Владимира Балуха, который продолжает голодовку. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Продолжает голодовку В.Балух, незаконно осужденного за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", - написала М.Беца.
Напомним, В.Балух голодает с 19 марта.
Как сообщал УНН, В.Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.
16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей.
Продолжает голодовку В.Балух, незаконно осужден за украинский флаг. Требуем допустить укр врачей к нему pic.twitter.com/1m2CDQaXmL- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 апреля 2018 г.