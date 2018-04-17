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МИД требует допустить к активисту Балуху украинских врачей

МИД требует допустить к активисту Балуху украинских врачей

Киев  •  УНН

 • 8773 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украина в очередной раз призвала допустить украинских врачей к осужденному оккупационными властями Крыма активисту Владимира Балуха, который продолжает голодовку. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"Продолжает голодовку В.Балух, незаконно осужденного за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", - написала М.Беца.

Напомним, В.Балух голодает с 19 марта.

Как сообщал УНН, В.Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.

Активиста обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца до трех лет и семи месяцев колонии-поселения и штрафу 10 тыс. рублей.

Продолжает голодовку В.Балух, незаконно осужден за украинский флаг. Требуем допустить укр врачей к нему pic.twitter.com/1m2CDQaXmL

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 апреля 2018 г.

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