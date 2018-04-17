МЗС вимагає допустити до активіста Балуха українських лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна вчергове закликала допустити українських лікарів до засудженого окупаційною владою Криму активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити українських лікарів до нього”, — написала М.Беца.
Нагадаємо, В.Балух голодує з 19 березня.
Як повідомляв УНН, В.Балуха було затримано ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком в селі Серебрянка Роздольненського району Криму прапор України й “перейменував” свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.
Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.
16 січня Роздольненський районний суд окупованого Криму засудив українця до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу 10 тисяч рублів.
Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити укр лікарів до нього pic.twitter.com/1m2CDQaXmL— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 апреля 2018 г.