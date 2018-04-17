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МЗС вимагає допустити до активіста Балуха українських лікарів

МЗС вимагає допустити до активіста Балуха українських лікарів

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Україна вчергове закликала допустити українських лікарів до засудженого окупаційною владою Криму активіста Володимира Балуха, який продовжує голодування. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

“Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити українських лікарів до нього”, — написала М.Беца.

Нагадаємо, В.Балух голодує з 19 березня.

Як повідомляв УНН, В.Балуха було затримано ФСБ вранці 8 грудня 2016 року після того, як він вивісив над своїм будинком в селі Серебрянка Роздольненського району Криму прапор України й “перейменував” свою вулицю на вулицю Героїв Небесної Сотні.

Активіста звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Українець свою провину не визнав.

16 січня Роздольненський районний суд окупованого Криму засудив українця до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу 10 тисяч рублів.

Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити укр лікарів до нього pic.twitter.com/1m2CDQaXmL

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 17 апреля 2018 г.

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