МИД Венесуэлы раскритиковал заявления вице-президента США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в пятницу раскритиковал заявления вице-президента США Майкла Пенса о ситуации в южноамериканской стране. Свое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил в Twitter, передает УНН.
Пенс в пятницу заявил, что “настало время раз и навсегда положить конец диктатуре (Николаса) Мадуро” и президент Венесуэлы “должен уйти”. “Это все равно, что слушать (Ричарда) Никсона или (Джозефа) Маккарти, — написал Арреаса. — Анахроничный язык холодной войны, бесполезный в XXI веке”. Глава МИД Венесуэлы также упрекнул США в “идеологизировании международных отношений” и “воинственном, империалистическом и догматическом подходе” к ним.
Напоминаем, власти Бразилии надеятся, что Россия и Китай по-новому оценят ситуацию в Венесуэле, пожертвовав своими “геополитическими интересами”. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Бразилиа министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.