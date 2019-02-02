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МЗС Венесуели розкритикувало заяви віце-президента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса в п’ятницю розкритикував заяви віце-президента США Майкла Пенса про ситуацію в південноамериканській країні. Свою думку глава зовнішньополітичного відомства висловив в Twitter, інформує УНН.

Пенс в п’ятницю заявив, що “настав час раз і назавжди покласти край диктатурі (Ніколаса) Мадуро” і президент Венесуели “повинен піти”. “Це все одно, що слухати (Річарда) Ніксона або (Джозефа) Маккарті, — написав Арреаса. — анахронічна мова холодної війни, даремна в XXI столітті”. Глава МЗС Венесуели також дорікнув США в “ідеологізованості міжнародних відносин” і “войовничому, імперіалістичному і догматичному підході” до них.

Нагадуємо, влада Бразилії сподівається, що Росія і Китай по-новому оцінять ситуацію в Венесуелі, пожертвувавши своїми “геополітичними інтересами”. Про це заявив в п’ятницю на прес-конференції в Бразиліа міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу.

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