У нас є надія, що РФ і Китай по новому подивляться на Венесуелу - МЗС Бразилії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Влада Бразилії сподівається, що Росія і Китай по-новому оцінять ситуацію в Венесуелі, пожертвувавши своїми “геополітичними інтересами”. Про це заявив в п’ятницю на прес-конференції в Бразиліа міністр закордонних справ Бразилії Ернесту Араужу, передає УНН з посиланням на видання Jornal O Globo.

“Гуманітарні проблеми не повинні затьмарюватися геополітичними інтересами. Ми сподіваємося, що Китай і Росія самі зрозуміють, що відбувається в Венесуелі”, — сказав глава відомства, відповідаючи на питання про розбіжності Бразилії з Росією і Китаєм з венесуельського питання.

Араужу також оголосив про створення в Бразилії міжміністерської групи, яка розгляне можливість реструктуризації боргу Венесуели перед найбільшою південноамериканською країною. Що стосується міжнародних посередницьких зусиль, спрямованих на початок переговорів між венесуельським урядом і опозицією, глава МЗС відзначив, що єдиною метою таких зусиль має стати відхід Ніколаса Мадуро з посади президента країни. “Посередництво передбачає, що є дві легітимні сторони. В даному випадку це не так, це повинно бути ясно”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Євросоюз готовий збільшити гуманітарну допомогу Венесуелі.

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