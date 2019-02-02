У нас є надія, що РФ і Китай по новому подивляться на Венесуелу - МЗС Бразилії

“Гуманітарні проблеми не повинні затьмарюватися геополітичними інтересами. Ми сподіваємося, що Китай і Росія самі зрозуміють, що відбувається в Венесуелі”, — сказав глава відомства, відповідаючи на питання про розбіжності Бразилії з Росією і Китаєм з венесуельського питання.

Араужу також оголосив про створення в Бразилії міжміністерської групи, яка розгляне можливість реструктуризації боргу Венесуели перед найбільшою південноамериканською країною. Що стосується міжнародних посередницьких зусиль, спрямованих на початок переговорів між венесуельським урядом і опозицією, глава МЗС відзначив, що єдиною метою таких зусиль має стати відхід Ніколаса Мадуро з посади президента країни. “Посередництво передбачає, що є дві легітимні сторони. В даному випадку це не так, це повинно бути ясно”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Євросоюз готовий збільшити гуманітарну допомогу Венесуелі.