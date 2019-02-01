Євросоюз готовий збільшити гуманітарну допомогу Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європейський Союз готовий збільшити гуманітарну допомогу Венесуелі для подолання наслідків політичної кризи. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву верховного представника ЄС із питань закордонних справ Федеріки Могеріні, опубліковану прес-службою головного органу європейської дипломатії.
"Ми вже надали більш ніж 50 млн євро гуманітарної допомоги у зв’язку з поточною кризою. Ми вже готові збільшити суму", - сказала Могерині.
Вона зазначила, що ЄС стикнувся з проблемою доставки гуманітарної допомоги до Венесуели, і тому має посилити свою присутність у країні.
"Очевидно, що ми також готові бути присутніми в своїх представництвах у Каракасі для організації та координації гуманітарної допомоги для громадян країни, якщо ситуація дозволить нам це зробити. Тому що до сих пір ми мали проблеми з доставкою гуманітарної допомоги", - підкреслила голова європейської дипломатії.
Раніше УНН повідомляв, що Європейський Союз створить міжнародну контактну групу для підтримки демократичного процесу у Венесуелі.
Нагадаємо, 10 січня Ніколас Мадуро почав свій другий термін на посаді президента Венесуели. Національна асамблея, в якій переважають представники опозиції, вважає цей термін нелегітимним, а Мадуро - узурпатором.
Під час масових протестів у Венесуелі, які розпочалися 22 січня 2019 року, голова національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим в.о. президента країни. Виступаючи 23 січня перед протестувальниками, Гуайдо підкреслив, що йде на ризикований крок, рятуючи Каракас від "диктатури" і відновлюючи конституційний порядок. На знак підтримки Гуайдо на вулиці Каракаса вийшли тисячі його прихильників.
Тимчасовим главою Венесуели Хуана Гуайдо визнала низка світових держав.