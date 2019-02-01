Евросоюз готов увеличить гуманитарную помощь Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европейский Союз готов увеличить гуманитарную помощь Венесуэле для преодоления последствий политического кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел Могерини, опубликованную пресс-службой главного органа европейской дипломатии.
"Мы уже предоставили более 50 млн евро гуманитарной помощи в связи с текущим кризисом. Мы уже готовы увеличить сумму", - сказала Могерини.
Она отметила, что ЕС столкнулся с проблемой доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, и поэтому должен усилить свое присутствие в стране.
"Очевидно, что мы также готовы присутствовать в своих представительствах в Каракасе для организации и координации гуманитарной помощи гражданам страны, если ситуация позволит нам это сделать. Потому что до сих пор мы имели проблемы с доставкой гуманитарной помощи", - подчеркнула глава европейской дипломатии .
Ранее УНН сообщал, что Европейский Союз создаст международную контактную группу для поддержки демократического процесса в Венесуэле.
Напомним, 10 января Николас Мадуро начал свой второй срок на посту президента Венесуэлы. Национальная ассамблея, в которой преобладают представители оппозиции, считает этот срок нелегитимным, а Мадуро - узурпатором.
Во время массовых протестов в Венесуэле, которые начались 22 января 2019 года, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным и.о. президента страны. Выступая 23 января перед протестующими, Гуайдо подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.
Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признал ряд мировых государств.