У нас есть надежда, что РФ и Китай по новому посмотрят на Венесуэлу - МИД Бразилии

“Гуманитарные проблемы не должны затмеваться геополитическими интересами. Мы надеемся, что Китай и Россия сами поймут, что происходит в Венесуэле”, — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о разногласиях Бразилии с Россией и Китаем по венесуэльскому вопросу.

Араужу также объявил о создании в Бразилии межминистерской группы, которая рассмотрит возможность реструктуризации долга Венесуэлы перед крупнейшей южноамериканской страной. Что касается международных посреднических усилий, направленных на начало переговоров между венесуэльским правительством и оппозицией, глава МИД отметил, что единственной целью таких усилий должен стать уход Николаса Мадуро с поста президента страны. “Посредничество предполагает, что есть две легитимные стороны. В данном случае это не так, это должно быть ясно”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Евросоюз готов увеличить гуманитарную помощь Венесуэле.