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У нас есть надежда, что РФ и Китай по новому посмотрят на Венесуэлу - МИД Бразилии

Киев  •  УНН

 • 8092 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Власти Бразилии надеются, что Россия и Китай по-новому оценят ситуацию в Венесуэле, пожертвовав своими “геополитическими интересами”. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Бразилиа министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, передает УНН со ссылкой на издание Jornal O Globo.

“Гуманитарные проблемы не должны затмеваться геополитическими интересами. Мы надеемся, что Китай и Россия сами поймут, что происходит в Венесуэле”, — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос о разногласиях Бразилии с Россией и Китаем по венесуэльскому вопросу.

Араужу также объявил о создании в Бразилии межминистерской группы, которая рассмотрит возможность реструктуризации долга Венесуэлы перед крупнейшей южноамериканской страной. Что касается международных посреднических усилий, направленных на начало переговоров между венесуэльским правительством и оппозицией, глава МИД отметил, что единственной целью таких усилий должен стать уход Николаса Мадуро с поста президента страны. “Посредничество предполагает, что есть две легитимные стороны. В данном случае это не так, это должно быть ясно”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Евросоюз готов увеличить гуманитарную помощь Венесуэле.

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