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МИД Великобритании исключил возможность отправки британских военных в Украину

МИД Великобритании исключил возможность отправки британских военных в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, один из двух кандидатов на должность премьер-министра, заявила, что она не поддерживает отправку британских солдат в Украину для участия в боевых действиях против россии, сообщает УНН.

Детали

В интервью BBC Трасс исключила "прямое вмешательство" британских военнослужащих в случае, если она станет премьер-министром.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы возглавили международную коалицию по отправке оружия, мы ввели санкции, но я не поддерживаю прямое вмешательство британских войск", – сказала она.

Комментарии Трасс совпадает с заявлениями США, НАТО и большинства других западноевропейских стран, которые поддержали Украину, отправив оружие и помощь.

Москва заявила, что любое вмешательство западных сил непосредственно в Украину будет считаться объявлением войны россии.

Добавим

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую считают одной из лидеров в гонке за кресло премьер-министра, официально начала предвыборную кампанию и опубликовала обращение в Twitter. В нем, в частности, она обещает включиться в работу с первого дня, обеспечив поражение путина в Украине.

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