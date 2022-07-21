МЗС Великої Британії виключило можливість відправлення британських військових в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, один із двох кандидатів на посаду прем'єр-міністра, заявила, що вона не підтримує відправку британських солдатів в Україну для участі в бойових діях проти росії, інформує УНН.
Деталі
В інтерв'ю ВВС Трасс виключила "пряме втручання" британських військовослужбовців у разі, якщо вона стане прем'єр-міністром.
"Ми робимо все можливе, аби допомогти Україні. Ми очолили міжнародну коаліцію з відправки зброї, ми запровадили санкції, але я не підтримую прямого втручання британських військ", – сказала вона.
Коментарі Трасс збігаються із заявами США, НАТО та більшості інших західноєвропейських країн, які підтримали Україну, відправивши зброю та допомогу.
Москва заявила, що будь-яке втручання західних сил безпосередньо в Україну вважатиметься оголошенням війни росії.
Додамо
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яку вважають однією з лідерок у перегонах за крісло прем'єр-міністра, офіційно розпочала передвиборчу кампанію та опублікувала звернення у Twitter. У ньому, зокрема, вона обіцяє включитися в роботу з першого дня, забезпечивши поразку путіна в Україні.