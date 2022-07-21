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МЗС Великої Британії виключило можливість відправлення британських військових в Україну

МЗС Великої Британії виключило можливість відправлення британських військових в Україну

Київ • УНН

 • 132179 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, один із двох кандидатів на посаду прем'єр-міністра, заявила, що вона не підтримує відправку британських солдатів в Україну для участі в бойових діях проти росії, інформує УНН.

Деталі

В інтерв'ю ВВС Трасс виключила "пряме втручання" британських військовослужбовців у разі, якщо вона стане прем'єр-міністром.

"Ми робимо все можливе, аби допомогти Україні. Ми очолили міжнародну коаліцію з відправки зброї, ми запровадили санкції, але я не підтримую прямого втручання британських військ", – сказала вона.

Коментарі Трасс збігаються із заявами США, НАТО та більшості інших західноєвропейських країн, які підтримали Україну, відправивши зброю та допомогу.

Москва заявила, що будь-яке втручання західних сил безпосередньо в Україну вважатиметься оголошенням війни росії.

Додамо

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яку вважають однією з лідерок у перегонах за крісло прем'єр-міністра, офіційно розпочала передвиборчу кампанію та опублікувала звернення у Twitter. У ньому, зокрема, вона обіцяє включитися в роботу з першого дня, забезпечивши поразку путіна в Україні.

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