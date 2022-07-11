Ліз Трасс опублікувала передвиборче відео та обіцяє "забезпечити поразку путіна в Україні"

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У передвиборчому ролику Трасс заявила, що має "чітке бачення майбутнього" і досвід, завдяки якому зможе "працювати з першого дня". Вона обіцяє продовжити роботу чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона "без розгойдування".

Зокрема, міністерка наголосила, що на посаді прем'єра продовжить використовувати можливості Brexit (вихід Британії з ЄС), урегулює питання, пов'язані з Північною Ірландією.

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"Як прем'єр, я керуватиму урядом, відданим основним консервативним принципам: низьким податкам, жорсткому контролю над витратами та зростанню економіки", - сказала вона і додала: "Я маю на увазі те, що говорю, і даю тільки ті обіцянки, які можу виконати".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції 7 липня оголосив про відставку через урядову кризу. Він планує залишитися на посаді до обрання нового лідера у вересні.

Ліз Трасс стала 10-м кандидатом, який офіційно заявив про балотування на місце Джонсона.