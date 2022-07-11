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Ліз Трасс опублікувала передвиборче відео та обіцяє "забезпечити поразку путіна в Україні"

Ліз Трасс опублікувала передвиборче відео та обіцяє "забезпечити поразку путіна в Україні"

Київ • УНН

 • 228636 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яку вважають однією з лідерок у перегонах за крісло прем'єр-міністра, офіційно розпочала передвиборчу кампанію та опублікувала звернення у Twitter. У ньому, зокрема, вона обіцяє включитися в роботу з першого дня, "чи то в забезпеченні поразки путіна в Україні, чи в стимулюванні економіки", пише УНН.

Деталі

У передвиборчому ролику Трасс заявила, що має "чітке бачення майбутнього" і досвід, завдяки якому зможе "працювати з першого дня". Вона обіцяє продовжити роботу чинного прем'єр-міністра Бориса Джонсона "без розгойдування".

Зокрема, міністерка наголосила, що на посаді прем'єра продовжить використовувати можливості Brexit (вихід Британії з ЄС), урегулює питання, пов'язані з Північною Ірландією. 

Цитата

"Як прем'єр, я керуватиму урядом, відданим основним консервативним принципам: низьким податкам, жорсткому контролю над витратами та зростанню економіки", - сказала вона і додала: "Я маю на увазі те, що говорю, і даю тільки ті обіцянки, які можу виконати".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції 7 липня оголосив про відставку через урядову кризу. Він планує залишитися на посаді до обрання нового лідера у вересні.

Ліз Трасс стала 10-м кандидатом, який офіційно заявив про балотування на місце Джонсона.

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