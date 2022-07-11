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Лиз Трасс опубликовала предвыборное видео и обещает "обеспечить поражение путина в Украине"

Лиз Трасс опубликовала предвыборное видео и обещает "обеспечить поражение путина в Украине"

Киев • УНН

 • 228631 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которую считают одним из лидеров в гонке за кресло премьер-министра, официально начала предвыборную кампанию и опубликовала обращение в Twitter. В нем, в частности, она обещает включиться в работу с первого дня, "будь то в обеспечении поражения путина в Украине, то ли в стимулировании экономики", пишет УНН.

Детали

В предвыборном ролике Трасс заявила, что имеет "четкое видение будущего" и опыт, благодаря которому сможет "работать с первого дня". Она обещает продолжить работу действующего премьер-министра Бориса Джонсона "без раскачки".

В частности, министерша подчеркнула, что на должности премьера продолжит использовать возможности Brexit (выход Британии из ЕС), урегулирует вопросы, связанные с Северной Ирландией. 

Цитата

"Как премьер, я буду руководить правительством, преданным основным консервативным принципам: низким налогам, жесткому контролю над расходами и росту экономики", — сказала она и добавила: "Я имею в виду то, что говорю, и даю только те обещания, которые могу выполнить".

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции 7 июля объявил об отставке из-за правительственного кризиса. Он планирует остаться в должности до избрания нового лидера в сентябре.

Лиз Трасс стала 10-м кандидатом, который официально заявил о баллотировании на место Джонсона.

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