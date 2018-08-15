МИД: украинцев нет среди пострадавших в результате обрушения моста в Генуе

"Префектура города Генуя сообщила, что среди погибших в результате обрушения моста граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии достигло 39 человек.