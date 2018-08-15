МЗС: українців немає серед постраждалих внаслідок обвалу мосту у Генуї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Громадян України немає серед осіб, які постраждали внаслідок обвалу мосту в італійському місті Генуя. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
"Префектура міста Генуя повідомила, що серед загиблих внаслідок обвалу моста громадян України немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді у Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.
Кількість загиблих у результаті обвалу автомобільного мосту у Генуї на півночі Італії досягла 39 осіб.