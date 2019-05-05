МИД Украины сделало заявление о кризисном состоянии Совета Европы

"Совет Европы открыла путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызваном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставила ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии безосновательной уступки в пользу крупнейшего государства-нарушителя ее принципов и норм", - подчеркивают в министерстве.

В то же время дипломаты также отметили, что за 70 лет деятельности Совет Европы достигла выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов - была создана эффективная система защиты прав человека, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Были образованы такие органы как Европейский суд по правам человека, Венецианская комиссия, Группа государств против коррупции GRECO и другие институты, активно и эффективно работают в сферах развития национального законодательства в соответствии с лучшими европейскими стандартами в области прав человека, конституционного права, противодействия коррупции, совершенствование судебных систем и др.

"Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию. Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, накануне Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что, по его мнению, существуют шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.