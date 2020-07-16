МИД Украины осудило РФ и оккупационные власти из-за ранение и задержания граждан Грузии

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41220 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102451 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107367 просмотра

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4 марта, 13:46 • 134700 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111041 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132026 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102176 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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МИД Украины осудило РФ и оккупационные власти из-за ранение и задержания граждан Грузии

МИД Украины осудило РФ и оккупационные власти из-за ранение и задержания граждан Грузии

Киев  •  УНН

 • 21089 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима в отношении ранения и незаконного задержания на линии оккупации с Цхинвальском регионом гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

“Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима в отношении ранения и незаконного задержания на линии оккупации с Цхинвальским регионом/Южной Осетией в районе с. Квемо Чалая гражданина Грузии Зазы Гахеладзе”, — говорится в заявлении.

Отмечается, что такие провокационные действия российского оккупационного режима являются дерзким нарушением Российской Федерацией Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и направлены на дестабилизацию ситуации безопасности в регионе. Россия, реализуя практику задержаний, похищений, пыток и убийств, продолжает системно и беспрецедентно нарушать нормы международного гуманитарного права.

“Украина неизменно подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах и требует от Российской Федерации немедленно прекратить дестабилизирующие действия против мирного грузинского населения, предоставить беспрепятственный доступ к оккупированным территориям Грузии международным правозащитным и мониторинговым организациям, а также освободить и вернуть задержанного и раненого гражданина Грузии”, — отмечается в заявлении.

Напомним, в августе 2019 года незаконно задержали семерых граждан Грузии, жителей села Ахалубани, когда те шли в церковь, расположенную на линии оккупации. А 18 августа вблизи оккупированного села Арцеви незаконно был задержан еще один гражданин Грузии.

Украинские Национальные Новости

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