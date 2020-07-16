МЗС України засудило РФ та окупаційну владу за поранення та затримання громадян Грузії

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російського окупаційного режиму щодо поранення й незаконного затримання на лінії окупації з Цхінвальським регіоном/Південною Осетією в районі с. Квемо Чала громадянина Грузії Зази Гахеладзе”, — йдеться у заяві.

Наголошується, що такі провокаційні дії російського окупаційного режиму є зухвалим порушенням Російською Федерацією Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації в регіоні. Росія, реалізуючи практику затримань, викрадень, тортур та вбивств, продовжує системно та безпрецедентно порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

“Україна незмінно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах та вимагає від Російської Федерації негайно припинити дестабілізаційні дії проти мирного грузинського населення, надати безперешкодний доступ до окупованих територій Грузії міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям, а також звільнити та повернути затриманого й пораненого громадянина Грузії”, — зазначається в заяві.

Нагадаємо, у серпні 2019 року незаконно затримали сімох громадян Грузії, жителів села Ахалубані, коли ті йшли до церкви, що розташована на лінії окупації. А 18 серпня поблизу окупованого села Арцеві незаконно був затриманий ще один громадянин Грузії.