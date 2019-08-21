МЗС України засудило РФ та окупаційної влади за затримання громадян Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російського окупаційного режиму Цхінвалі щодо незаконного затримання громадян Грузії на окупаційній лінії поблизу сіл Ахалубані та Арцеві 17-18 серпня 2019 року. Про це йдеться у заяві МЗС, яку оприлюднила пресслужба міністерства, повідомляє УНН.
“Відновлення процесу так званої „бордеризації“ і затримання невинних громадян Грузії є безпрецедентно зухвалим порушенням та навмисним відвертим ігноруванням усіх принципів і норм міжнародного права з боку окупаційного режиму Цхінвалі, підконтрольного Російській Федерації. Розцінюємо такі дії російських окупаційних сил як намір з подальшої дестабілізації безпекової та гуманітарної ситуацій.
Закликаємо Російську Федерацію та підконтрольні їй окупаційні сили звільнити незаконно затриманих громадян Грузії, прибрати штучно зведені розділові бар’єри на окупаційній лінії та неухильно дотримуватись міжнародного права”, — йдеться у коментарі МЗС.
Нагадаємо, грузинська робоча група “Коаліції за суверенні вибори” заявила, що за добу 17-18 серпня ФСБ Росії викрала вісьмох громадян Грузії, а також відновила повзучу анексію грузинських територій у селі Гугутіанткарі на “кордоні” Грузії з окупованими Росією територіями.
Зокрема, російські військові 17 серпня незаконно затримали сімох громадян Грузії, жителів села Ахалубані, коли ті йшли до церкви, що розташована на лінії окупації. А 18 серпня поблизу окупованого села Арцеві незаконно був затриманий ще один громадянин Грузії.
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