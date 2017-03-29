МИД Украины осудило нападение на консульство Польши в Луцке

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 56849 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109380 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124763 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 183999 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133998 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119013 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106634 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107649 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103951 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МИД Украины осудило нападение на консульство Польши в Луцке

МИД Украины осудило нападение на консульство Польши в Луцке

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает нападение, совершенное на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке ночью 29 марта 2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

"Считаем это очередной целенаправленной провокацией, которая несомненно имеет целью повредить стратегическому партнерству между Украиной и Польшей. Не исключено, что эта провокация, как и предыдущие акты вандализма, инспирированные извне", - отметили в заявлении МИД.

В МИД отметили, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью сотрудников консульства и жителей окрестных зданий.

Правоохранительные органы Украины принимают неотложные меры с целью скорейшего расследования и раскрытия этого преступления, а также наказания виновных.

Украинская сторона усилит безопасность дипломатических и консульских учреждений на территории Украины.

Напомним, что в Луцке в консульстве Польши взорвалась противотанковая граната.

Волынская прокуратура квалифицировала взрыв как террористический акт.

Украинские Национальные Новости

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