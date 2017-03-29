МИД Украины осудило нападение на консульство Польши в Луцке

"Считаем это очередной целенаправленной провокацией, которая несомненно имеет целью повредить стратегическому партнерству между Украиной и Польшей. Не исключено, что эта провокация, как и предыдущие акты вандализма, инспирированные извне", - отметили в заявлении МИД.

В МИД отметили, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью сотрудников консульства и жителей окрестных зданий.

Правоохранительные органы Украины принимают неотложные меры с целью скорейшего расследования и раскрытия этого преступления, а также наказания виновных.

Украинская сторона усилит безопасность дипломатических и консульских учреждений на территории Украины.

Напомним, что в Луцке в консульстве Польши взорвалась противотанковая граната.

Волынская прокуратура квалифицировала взрыв как террористический акт.