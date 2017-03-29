МИД Украины осудило нападение на консульство Польши в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает нападение, совершенное на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке ночью 29 марта 2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Считаем это очередной целенаправленной провокацией, которая несомненно имеет целью повредить стратегическому партнерству между Украиной и Польшей. Не исключено, что эта провокация, как и предыдущие акты вандализма, инспирированные извне", - отметили в заявлении МИД.
В МИД отметили, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что это преступление могло причинить вред жизни и здоровью сотрудников консульства и жителей окрестных зданий.
Правоохранительные органы Украины принимают неотложные меры с целью скорейшего расследования и раскрытия этого преступления, а также наказания виновных.
Украинская сторона усилит безопасность дипломатических и консульских учреждений на территории Украины.
Напомним, что в Луцке в консульстве Польши взорвалась противотанковая граната.
Волынская прокуратура квалифицировала взрыв как террористический акт.