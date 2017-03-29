МЗС України засудило напад на консульство Польщі в Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує напад, вчинений на Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку вночі 29 березня 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
"Вважаємо це черговою цілеспрямованою провокацією, яка без сумніву має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею. Не виключено, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспіровані ззовні", - зазначили в заяві МЗС.
В МЗС відзначили, що найбільше занепокоєння викликає той факт, що цей злочин міг завдати шкоди життю і здоров’ю співробітників консульства та мешканців навколишніх будівель.
Правоохоронні органи України вживають невідкладних заходів з метою якнайшвидшого розслідування та розкриття цього злочину, а також покарання винних.
Українська сторона посилить безпеку дипломатичних і консульських установ на території України.
Нагадаємо, що у Луцьку в консульстві Польщі вибухнула протитанкова граната.
Волинська прокуратура кваліфікувала вибух як терористичний акт.