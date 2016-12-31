МИД Украины открыло "горячую линию" в связи с задержкой рейса Шарджа-Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины в связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в м/а Шарджа открыло "горячую линию". Об этом сообщили УНН в Департаменте консульской службы МИД Украины.
"В связи с задержкой рейса Шарджа-Киев и длительным ожиданием граждан Украины в м/а Шарджа МИД Украины открывает горячую линию - (044) 238 17 77. Горячая линия также работает в Консульстве Украины в г. Дубай - (00 9715) 649 439 56", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД отметили, что объяснения авиакомпании Air Arabia причин задержки рейса в Киев – противоречивые.
"Консульство Украины направило повторный запрос Air Arabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова уехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", - сообщили в МИД.
Напомним, третьи сутки около 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.
Ранее одна из украинских пассажирок, которая провела сутки в аэропорту ОАЭ, на своей странице в Facebook написала, что украинские туристы не получили помощи от МИД Украины.
Как сообщал ранее УНН, через сложные погодные условия аэропорт Шарджа в ОАЭ прекратил работу.