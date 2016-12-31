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МЗС України відкрив "гарячу лінію" у зв’язку із затримкою рейсу Шарджа-Київ

МЗС України відкрив "гарячу лінію" у зв’язку із затримкою рейсу Шарджа-Київ

Київ • УНН

 • 8693 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України У зв’язку з затримкою рейсу Шарджа-Київ і тривалим очікуванням громадян України в м/а Шарджа відкрило "гарячу лінію". Про це УНН повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"У зв’язку з затримкою рейсу Шарджа-Київ і тривалим очікуванням громадян України в м/а Шарджа МЗС України відкриває гарячу лінію - (044) 238 17 77. Гаряча лінія також працює в Консульстві України в м. Дубай - (00 9715) 649 439 56", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у МЗС зазначили, що пояснення авіакомпанії AirArabia причин затримки рейсу до Києва – суперечливі.

"Консульство України надіслало повторний запит AirArabia з вимогою роз’яснити причини затримки рейсу. Консул знову виїхав в аеропорт Шарджа з метою врегулювання ситуації", - повідомили у МЗС.

Нагадаємо, третю добу близько 100 українських туристів перебувають у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не можуть повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією Air Arabia.

Раніше одна із українських пасажирок, яка провела добу в аеропорті ОАЕ, на своїй сторінці у Facebook написала, що українські туристи не отримали допомоги від МЗС України.

Як повідомляв раніше УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.

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