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МИД Украины объяснило, почему аннулировало диппаспорта 225 нардепов

МИД Украины объяснило, почему аннулировало диппаспорта 225 нардепов

Киев • УНН

 • 154427 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что признали недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение несмотря на неоднократные просьбы министерства. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии УНН.

Цитата

«Дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для осуществления официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом Президента Украины, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Ни при каких обстоятельствах дипломатические паспорта не могут использоваться для частных поездок», - пояснили в МИД.

Детали

Сообщается, что за последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы.

«Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение. Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины», - заверили в МИД Украины.

Народный депутат Александр Качура в комментарии УНН сообщил, что положение о дипломатических паспортах было принято еще прошлой властью, хотя депутатами предыдущего созыва оно не выполнялось и паспорта никто не сдавал на хранение, а вместо него использовали для поездок на отдых.

«Уже после прихода монобольшинства были установлены максимально жесткие условия использования дипломатических паспортов. Два этапа. Утверждение решения о командировке профильным комитетом и обязательное наличие заверенной копии распоряжения о командировке без которого пересечь границу по диппаспорту невозможно. Я лично выполнял положение и всегда сдавал паспорт на хранение в МИД», – рассказал Качура.

«Но нормы положения вызывают дискуссии среди юристов поскольку паспорт выдаются депутату на срок конституционных полномочий, а полномочия члена парламента непрерывны и завершаются только в момент избрания нового созыва парламента. То есть разночтение положения и закона вызывают споры. Использование дипломатического паспорта в личных целях быть не может и для установления таких фактов есть НАЗК. Думаю, руководство парламента урегулирует эту ситуацию с МИД, поскольку многие депутаты работают на дипломатическом фронте и ездят с гуманитарными миссиями для закупки необходимого для ВСУ», - сказал Качура.

Он отметил, что, например, в первые месяцы полномасштабной войны возвращаясь из командировки он по дипломатическому паспорту без очереди и проверки завез целую машину с бронежилетами, поскольку надо было действовать быстро, потому что у ребят их не хватало, а у волонтеров не было всех необходимых бумаг для длинного оформления на таможне.

Дополнение

В СМИ сообщалось, что МИД аннулировал 225 дипломатических паспортов народных депутатов. Среди тех кому аннулировали документы первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава партии "Слуги народа" Елена Шуляк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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