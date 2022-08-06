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МЗС України пояснило, чому анулювало диппаспорти 225 нардепів

МЗС України пояснило, чому анулювало диппаспорти 225 нардепів

Київ • УНН

 • 154433 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що визнали недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх не було вчасно повернуто на зберігання попри неодноразові прохання міністерства. Про це повідомила пресслужба МЗС України у коментарі УНН.

Цитата

«Дипломатичні паспорти видаються народним депутатам України виключно для здійснення офіційних відряджень. Відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом Президента України, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. За жодних обставин дипломатичні паспорти не можуть використовуватися для приватних поїздок», - пояснили в МЗС.

Деталі

Повідомляється, що за останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані.

«Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання. Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України», - запевнили в МЗС України.

Народний депутат Олександр Качура в коментарі УНН повідомив, що положення про дипломатичні паспорти було прийнято ще минулою владою, хоча депутатами попереднього скликання воно не виконувалося і паспорти ніхто не здавав на зберігання, а натомість його використовували для поїздок на відпочинок.

«Вже після приходу монобільшості були встановлені максимально жорсткі умови використання дипломатичних паспортів. Два етапи. Затвердження рішення про відрядження профільним комітетом і обов’язкова наявність засвідченої копії розпорядження про відрядження без якого перетнути кордон по диппаспорту неможливо. Я особисто виконував положення та завжди здавав паспорт на зберігання в МЗС», - розповів Качура.

«Але норми положення викликають дискусії серед юристів оскільки паспорт видаються депутату на строк конституційних повноважень, а повноваження члена парламенту є безперервними і завершуються тільки в момент обрання нового скликання парламенту. Тобто різночитання положення і закону викликають суперечки. Використання дипломатичного паспорта в особистих цілях бути не може і для встановлення таких фактів є НАЗК. Думаю керівництво парламенту врегулює цю ситуацію з МЗС оскільки багато депутатів працюють на дипломатичному фронті і їздять з гуманітарними місіями для закупівлі необхідного для ЗСУ»,- сказав Качура.

Він зазначив, що, наприклад в перші місяці повномасштабної війни повертаючись з відрядження він по дипломатичному паспорту без черги й перевірки завіз цілу машину з бронежилетами оскільки треба було діяти швидко, бо у хлопців їх не вистачало, а у волонтерів не було всіх необхідних паперів для довгого оформлення на митниці.

Доповнення

В ЗМІ повідомлялося, що МЗС анулювало 225 дипломатичних паспортів народних депутатів. Серед тих кому анулювали документи перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та голова партії «Слуги народу" Олена Шуляк.

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