МИД: Россия угрожает ядерным ударом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Совет Федераций РФ угрожает ядерным ударом. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает УНН.
"1.03.2014 г. Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня грозит ядерными ударами ", - написала Беца.
Напомним, в своем послании к Совету Федераций Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия применит ядерное оружие в случае, если к ней будет применено оружие массового поражения.
"Ответ будет мгновенным и со всеми последствиями. Ни у кого по этому поводу не должно быть никаких сомнений", - заявил Путин.
Во время выступления он заявил о начале испытания новейших ракет "Сармат", которые смогут противодействовать системе ПРО. По словам Путина, Россия идет на шаги по разработке нового вооружения из-за развертывание США противоракетной обороны.
1.03.2014 г. Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня грозит ядерными ударами- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 марта 2018