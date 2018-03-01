МЗС: Росія погрожує ядерним ударом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Рада Федерацій РФ погрожує ядерним ударом. Про це у Twitter написала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, повідомляє УНН.
“1.03.2014 р. Рада Федерації РФ підтримала звернення про дозвіл на застосування збройних сил РФ в Україні. Сьогодні погрожує ядерними ударами”, — написала Беца.
Нагадаємо, у своєму посланні до Ради Федерацій Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія застосує ядерну зброю у випадку, якщо до неї буде застосовано зброю масового ураження.
“Відповідь буде миттєвою і з усіма наслідками. Ні в кого з цього приводу не має бути жодних сумнівів”, — заявив Путін.
Під час виступу він заявив про початок випробування новітніх ракет “Сармат”, які зможуть протидіяти системі ПРО. За словами Путіна, Росія йде на кроки з розробки новітнього озброєння через розгортання США протиракетної оборони.
1.03.2014 р. Рада Федерації РФ підтримала звернення про дозвіл на застосування збройних сил РФ в Україні. Сьогодні погрожує ядерними ударами— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 1 березня 2018 р.