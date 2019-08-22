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6 марта, 19:19 • 120341 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130968 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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МИД РФ заявил, что "не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной"

МИД РФ заявил, что "не раскрывает информацию о возможном обмене удерживаемыми лицами с Украиной"

Киев  •  УНН

 • 14186 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решаться соответствующими органами, МИД РФ информацию не раскрывает. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире российского федерального телеканала “Россия-1”, пишет УНН.

“Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано”, — подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о том, состоится ли обмен.

Стоит напомнить, что в Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц из Украиной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке обмена.

Также ранее стало известно, что продвижение в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной требует работы на результат, а не погони за сенсацией. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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