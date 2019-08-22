МЗС РФ заявило, що "не розкриває інформацію про можливий обмін утримуваними особами з Україною"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Питання обміну утримуваними особами між Росією і Україною має вирішуватися відповідними органами, МЗС РФ інформацію не розкриває. Про це заявила офіційний представник російського дипвідомства Марія Захарова в ефірі російського федерального телеканалу “Росія-1”, пише УНН.
“Інформація є, але поділитися я нею не можу. Усі подібні питання повинні вирішуватися професіоналами, компетентними органами на правовій основі, що і буде зроблено”, — підкреслила дипломат, відповідаючи на питання про те, чи відбудеться обмін.
Варто нагадати, що у Кремлі підтвердили проведення контактів про обмін утримуваних осіб з Україною. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про зрушення в цьому процесі і коментуючи інформацію про підготовку обміну.
Також раніше стало відомо, що просування в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною вимагає роботи на результат, а не гонитви за сенсацією. Про це заявив в середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.