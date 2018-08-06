МИД РФ вручило ноту протеста послу Греции и высылает дипломатов

"В МИД России был вызван посол Греции в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, которая информирует о принятии российской стороной зеркальных мер в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее правительство Греции решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции.

По информации ТАСС, МИД России пообещало зеркальные меры в связи с высылкой из Греции российских дипломатов.