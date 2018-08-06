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МЗС РФ вручило ноту протесту послу Греції і висилає дипломатів

МЗС РФ вручило ноту протесту послу Греції і висилає дипломатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу Греції і повідомило про прийняття дзеркальних заходів, передає УНН з посиланням на російське дипвідомство.

“До МЗС Росії був викликаний посол Греції в РФ Андреас Фріганас, де йому була вручена нота, що інформує про вжиття російською стороною дзеркальних заходів у відповідь на недружні дії Афін в липні цього року стосовно російських дипломатичних співробітників і громадян”, — повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше уряд Греції вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в’їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.

За інформацією ТАСС, МЗС Росії пообіцяв дзеркальні заходи в зв’язку з висилкою з Греції російських дипломатів.

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