МЗС РФ вручило ноту протесту послу Греції і висилає дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ вручило ноту протесту послу Греції і повідомило про прийняття дзеркальних заходів, передає УНН з посиланням на російське дипвідомство.
“До МЗС Росії був викликаний посол Греції в РФ Андреас Фріганас, де йому була вручена нота, що інформує про вжиття російською стороною дзеркальних заходів у відповідь на недружні дії Афін в липні цього року стосовно російських дипломатичних співробітників і громадян”, — повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, раніше уряд Греції вирішив вислати двох російських дипломатів і заборонити в’їзд ще двом, звинувачуючи їх у втручанні у внутрішні справи та незаконних діях проти національної безпеки Греції.
За інформацією ТАСС, МЗС Росії пообіцяв дзеркальні заходи в зв’язку з висилкою з Греції російських дипломатів.