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МИД РФ пригрозил Британии мерами в ответ на санкции из-за "дела Скрипаля"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство иностранных дел РФ обвинило Великобританию в решении антироссийской кампании и пригрозило мерами. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ, передает УНН.

"Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мей в парламенте 14 марта о мерах "наказание" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что считают категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании "в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе вражеских мероприятий, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов".

"Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались решить огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши меры не заставят себя ждать", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.

Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

В среду премьер Великобритании объявила, что высылает 23 российских дипломата из страны в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона.

Кроме того, она заявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией и ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

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