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МЗС РФ пригрозило Британії заходами у відповідь на санкції через "справу Скрипаля"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство закордонних справ РФ звинуватило Велику Британію в розв’язанні антиросійської кампанії та пригрозило заходами у відповідь. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті МЗС РФ, передає УНН.

“Заява прем’єр-міністра Великобританії Т.Мей в парламенті 14 березня про заходи "покарання" Росії під фальшивим приводом про нібито причетність до отруєння С.Скрипаль і його дочки розцінюємо як безпрецедентно грубу провокацію, яка підриває основи нормального міждержавного діалогу між нашими країнами”, — йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що вважають категорично неприйнятним і негідним той факт, що уряд Великобританії “в своїх непристойних політичних цілях пішов на подальше серйозне загострення відносин, оголосивши про цілий набір ворожих заходів, включаючи висилку з країни 23-х російських дипломатів”.

“Очевидно, що пішовши на односторонні і нетранспарентні методи розслідування цього інциденту, британська влада в черговий раз спробували розв’язати огульну антиросійську кампанію. Зрозуміло, наші заходи не змусять себе чекати”, — йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

У середу прем’єр Великої Британії оголосила, що висилає 23 російських дипломата з країни у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна.

Крім того, вона заявила, що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією, а жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії.

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