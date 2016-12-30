МИД РФ предложил выслать 35 американских дипломатов - С.Лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудника американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Министр убежден, что "шалости" американской стороны не должны остаться без ответа.
"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение Президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал С.Лавров.
Кроме того, по словам С.Лаврова, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.
"Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены оперативно", - отметил глава МИД РФ.
Как сообщал УНН, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов.