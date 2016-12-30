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МИД РФ предложил выслать 35 американских дипломатов - С.Лавров

МИД РФ предложил выслать 35 американских дипломатов - С.Лавров

Киев • УНН

 • 8105 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Российской Федерации предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольства США и 4 сотрудника американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Министр убежден, что "шалости" американской стороны не должны остаться без ответа.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение Президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал С.Лавров.

Кроме того, по словам С.Лаврова, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

"Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены оперативно", - отметил глава МИД РФ.

Как сообщал УНН, власти США высылают из страны 35 российских дипломатов.

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